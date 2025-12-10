Marcus Höfl und Marion Popp heiraten nach ihrem Liebes-Comeback in Kitzbühel. Die Verlobung fand allerdings auf einem anderen Kontinent statt.
Sportmanager Marcus Höfl (51) und Marion Popp (50) sind wieder ein Paar und wollen 16 Jahre nach ihrer Trennung nun sogar heiraten. In einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verraten sie: "Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle." Manchmal merke man sowas erst, "wenn man große Schicksalsschläge erlebt", so Höfl.