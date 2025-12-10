Sportmanager Marcus Höfl (51) und Marion Popp (50) sind wieder ein Paar und wollen 16 Jahre nach ihrer Trennung nun sogar heiraten. In einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" verraten sie: "Früher waren wir unerfahrener und hatten sicher auch unterschiedliche Prioritäten, aber heute steht für uns beide die Familie an erster Stelle." Manchmal merke man sowas erst, "wenn man große Schicksalsschläge erlebt", so Höfl.

Sohn freut sich über Liebes-Comeback Sein Vater war Ende letzten Jahres an Krebs erkrankt und starb im vergangenen Februar. "Das war eine wahnsinnig schwere Zeit für mich. Marion, die gerade getrennt war, hat mich sehr unterstützt. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und dann haben wir irgendwann gemerkt: Da ist noch viel Zuneigung und Liebe."

Der gemeinsame 19-jährige Sohn Luca sei überglücklich, dass seine Eltern wieder zueinander gefunden haben und nun heiraten. Der Antrag fand in den USA statt, wie das Paar in dem "Gala"-Interview weiter verriet. Schnell sei klar gewesen: "Wenn wir jetzt noch mal zusammenkommen, dann machen wir es richtig - und das haben wir gemeinsam in New York beschlossen." Dort hat Höfl eine Wohnung und das Paar will in Zukunft in der US-Metropole viel Zeit verbringen.

Aber auch Kitzbühel, wo zum Jahresende die Hochzeit stattfinden soll, hat für die beiden eine besondere Bedeutung. Dass die Hochzeitsfeier dort stattfindet, "war für uns beide sofort klar. Kitzbühel ist unsere Wahlheimat, der Ort, mit dem wir so viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Und der Platz, an dem besonders zu Silvester die meisten unserer Freunde sind", erklärt Marion Popp.

Beide haben nach der Trennung geheiratet

Marcus Höfl war zuvor mit Skistar Maria Riesch (41) verheiratet. Im August 2024 verkündeten sie ihre Trennung nach 13 Ehejahren, im Januar wurde die Ehe geschieden. Marion Popp hatte ihr Glück zwischenzeitlich mit Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach (75) gefunden, mit dem sie von 2014 bis Dezember 2024 zusammen war. Im September 2025 gaben Höfl und Popp bekannt, dass sie wieder zueinander gefunden haben.