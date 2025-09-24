Antrag im Gemeinderat: Diskussion um Garten der Religionen – FDP befürchtet Anstieg der Kriminalität

Eigentlich ist der Solitudeplatz als Ort für den Garten der Religionen beschlossene Sache. Doch nun gibt es Widerstand gegen das Projekt auf dem Ludwigsburger „Problemplatz“.
Ist der Solitudeplatz in Ludwigsburg der geeignete Standort für einen friedlichen Dialog zwischen den Religionen? Die FDP-Fraktion im Gemeinderat hat daran erhebliche Zweifel. In einem Antrag schreiben die FDP-Stadträte, dass der geplante „Garten der Religionen“ auf dem Solitudeplatz abgelehnt werde. Es sei dadurch „eine Verschlimmerung und nicht Verbesserung der Zustände“ zu erwarten. Pfarrer Martin Wendte, der das Projekt betreut, sieht das Problem ebenfalls. Doch er zieht eine andere Schlussfolgerung.