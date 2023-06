1 Die neue Mitte verleiht der Gemeinde Tamm bereits jetzt Stadtflair. Foto: Simon Granville

Tamm - In Baden-Württemberg von einer Gemeinde zu einer Stadt erhoben zu werden, kommt in der Regel selten vor. Nur alle paar Jahre wird einer Kommune diese Ehre zuteil. Und läuft alles nach Plan, wird dies im kommenden Jahr Tamm sein. Entsprechend spricht der dortige Bürgermeister Martin Bernhard von einem „bewegenden Moment“, als sich in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend abzeichnet, dass die Fraktionen ihre Zustimmung geben, diesen Schritt zu wagen und einen Antrag beim Land einzureichen. Einen Moment später folgt auch der einstimmige Beschluss, mit dem die Gemeinde Tamm offiziell zur Stadt werden möchte – begleitet vom freudigen Klopfen der Ratsrunde auf die Tische.