Antrag auf Unterbringung: Vater bei Jagd in Mittelfranken erschossen: Sohn schuldunfähig

Der 18-Jährige hatte sich im Mai der Polizei gestellt. (Symbolbild)

Ein Vater und Sohn aus Ludwigsburg fahren gemeinsam zum Jagen nach Mittelfranken. Doch der Vater kehrt nicht zurück, sein Sohn soll ihn erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft hält den 18-Jährigen für schuldunfähig.











Ein 18-Jähriger aus Ludwigsburg, der am 1. Mai seinen Vater bei einem Jagdausflug in Mittelfranken erschossen haben soll, ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen. Diese stellte deshalb einen Antrag auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.