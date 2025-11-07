Antrag auf den Malediven: David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben sich verlobt

Rennfahrer David Schumacher (24) hat seiner Freundin Vivien Keszthelyi (24) auf den Malediven die Frage aller Fragen gestellt. Der 24-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und Ex-Dschungelcamperin Cora Schumacher (48) machte seiner langjährigen Partnerin den Hochzeitsantrag vor romantischer Kulisse.

"Sie hat Ja gesagt" Hunderte roter Rosenblätter im Sand, ein kunstvoll arrangiertes Blumenherz und ein leuchtender Schriftzug mit den Worten "Marry Me" (auf Deutsch: "Heirate mich!") bildeten die Kulisse für den großen Moment, wie aus einem Instagram-Post Schumachers hervorgeht. "Sie hat Ja gesagt. Der Ozean war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen", schreibt der Frischverlobte zu Bildern des Heiratsantrags. Vivien veröffentlichte in einer Instagram-Story auf ihrem Profil auch ein Foto vom Kniefall selbst. Darauf ist zu erkennen, wie David eine türkisfarbene Schatulle in der Hand hält und ihr die alles entscheidende Frage stellt.

Sieben Jahre Liebe und gemeinsame Leidenschaft

David Schumacher und Vivien Keszthelyi sind seit mittlerweile sieben Jahren ein Paar. Was die beiden von Anfang an verband, war ihre gemeinsame Leidenschaft für den Rennsport. Denn die 24-jährige Vivien ist ebenfalls Rennfahrerin. "Man hat immer über etwas zu sprechen. Man weiß immer, um was es geht und hat ein Thema, über das man immer spricht", sagte Schumacher im Interview mit dem Sender RTL im vergangenen Jahr über die gemeinsame Leidenschaft für schnelle Autos.

"Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer", schwärmte der Neffe von Michael Schumacher (56) von seiner Partnerin. Die gebürtige Ungarin zog für David von Budapest nach Österreich und lebt heute mit David in Salzburg.

Auch Papa Ralf ist begeistert von Vivien

Ralf Schumacher lernte Vivien Keszthelyi rund vier Monate nach seinem Sohn kennen. "Mein Vater hat sie gut aufgenommen, obwohl er normalerweise eher reserviert bei so etwas ist. Die beiden haben sich gut verstanden. Vivi ist eine Frau, die ihm offen Kontra gibt. Ich glaube, das findet Papa gut", berichtete Schumacher junior der "Bild"-Zeitung in einem Interview.