Antrag auf den Malediven: David Schumacher und Vivien Keszthelyi haben sich verlobt

Rennfahrer David Schumacher hat seiner langjährigen Freundin Vivien Keszthelyi auf den Malediven einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Das Paar teilte die frohe Botschaft jetzt auf Instagram.
Rennfahrer David Schumacher (24) hat seiner Freundin Vivien Keszthelyi (24) auf den Malediven die Frage aller Fragen gestellt. Der 24-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) und Ex-Dschungelcamperin Cora Schumacher (48) machte seiner langjährigen Partnerin den Hochzeitsantrag vor romantischer Kulisse.