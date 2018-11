Antonis Aidonis und Co. vom VfB Stuttgart Diese VfB-Talente sind als Nationalspieler unterwegs

Von Gerhard Pfisterer 14. November 2018 - 09:43 Uhr

Antonis Aidonis von den A-Junioren des VfB Stuttgart hat am Wochenende in Nürnberg sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Jetzt ist er erst einmal mit dem deutschen U-18-Nationalteam in Zypern am Ball. Wir zeigen, welche VfB-Talente ebenfalls noch auf Länderspielreise sind.





Stuttgart - Länderspielpause, in der Fußball-Bundesliga stehen am Wochenende keine Spiele auf dem Plan. Benjamin Pavard (Frankreich), Santiago Ascacibar (Argentinien), Timo Baumgartl (deutsche U21) und David Kopacz (polnische U20) vom VfB Stuttgart sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

Doch nicht nur die vier Profis sind auf Reisen, sondern auch einige Nachwuchshoffnungen aus der Jugend des Clubs. Wir zeigen in unserer Bildergalerie, welche Talente nominiert sind und wo sie am Ball sind.