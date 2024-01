Antonio Rüdiger: Ex-VfB-Profi köpft Real Madrid nach Modric-Ecke zum Sieg

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat dem spanischen Rekordmeister Real Madrid einen perfekten Start ins neue Jahr beschert. Die Königlichen gewannen dank des ersten Saisontreffers des Ex-VfB-Profis mit 1:0 (0:0) gegen RCD Mallorca und behaupteten die Tabellenführung in LaLiga mit vorerst drei Punkten Vorsprung vor dem Überraschungsteam FC Girona.

Rüdiger erlöste Real (78.) mit einem Kopfball nach einer Ecke des kroatischen Ex-Weltfußballers Luka Modric. Zuvor hatte sich das Team von Trainer Carlo Ancelotti, der in der kurzen Winterpause seinen Vertrag überraschend bis 2026 verlängert hatte, schwer getan. Mallorcas Antonio Sanchez traf per Kopf die Latte (41.), Samuel Costa den Pfosten (54.). Die beste Chance der Madrilenen vergab Brahim Diaz (69.), der aus kürzester Distanz an den Innenpfosten köpfte.