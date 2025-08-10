Antonio Banderas wird 65: Einmal Hollywood und zurück

Antonio Banderas eroberte ohne Englisch-Kenntnisse Hollywood im Sturm - und kehrte doch wieder zurück zu seinen Wurzeln, dem spanischen Kino und Theater. Ein Herzinfarkt spielte dabei eine besondere Rolle.
"Es hat mein Leben völlig verändert, komplett zum Guten": So spricht Antonio Banderas in mehreren Interviews über den Herzinfarkt, den er im Jahr 2017 erlitten hatte. Nachdem er während des Sports plötzlich Brustschmerzen spürte, rettete ihm seine Freundin Nicole Kimpel womöglich das Leben, indem sie schnell reagierte und ihm Aspirin gab. Anschließend wurde der Schauspieler ins Krankenhaus eingeliefert, drei Stents mussten in seine Arterien eingesetzt werden.