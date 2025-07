1 Anton Schmaus tritt am 13.07. gegen Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible" an. Foto: IMAGO / Sven Simon

Anton Schmaus kocht nicht nur für Deniz Undav und Jamal Musiala. Am 13. Juli misst sich der DFB-Teamkoch in der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer.











Am 13. Juli ist Anton Schmaus in der VOX-Sendung „Kitchen Impossible“ zu sehen. Dort tritt er als Herausforderer gegen Tim Mälzer an – ein Duell, bei dem zwei sehr unterschiedliche Kochansätze aufeinandertreffen. Während Mälzer für Improvisation und Lautstärke steht, gilt Schmaus als strukturierter Perfektionist mit klarer Linie. In der Profiküche ist er eine feste Größe – in der TV-Küche bisher selten zu sehen.