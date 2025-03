Antje-Katrin Kühnemann ist tot: Fernsehärztin im Alter von 80 Jahren gestorben

1 Die Fernsehärztin Antje-Katrin Kühnemann ist tot. Foto: dpa/Felix Hörhager

Die Medizinerin Antje-Katrin Kühnemann ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bundesweit berühmt wurde Kühnemann als Fernsehärztin.











Link kopiert



Die als Fernsehärztin bundesweit bekannt gewordene Medizinerin Antje-Katrin Kühnemann ist tot. Kühnemann starb kurz nach ihrem 80. Geburtstag, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag unter Berufung auf ihren Freundeskreis berichtete. Zuvor hatte die Münchner „tz“ über den Todesfall berichtet. Ihren runden Geburtstag hatte die seit längerem erkrankte Kühnemann demnach noch vor gut einer Woche mit Freunden in St. Moritz in der Schweiz gefeiert.