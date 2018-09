Antiterror-Übung in Stuttgart Der Albtraum eines Anschlags

Von Wolf-Dieter Obst 12. September 2018 - 14:31 Uhr

Schonungslose Szenen haben sich im Stuttgarter Hauptbahnhof abgespielt: 1000 Polizisten übten den Ernstfall eines Terroranschlags. Was hatte das für Folgen?





Stuttgart - Bomben gehen hoch, Terroristen feuern mit Sturmgewehren, Panik bricht aus. 1000 Polizisten haben am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Albtraum geprobt – gegen ein böses Erwachen.

Wenn der Terror auf Gleis 4 anrückt, wenn die Bahnhofshalle in einem Inferno aus Schüssen und kreischenden Menschen untergeht, wenn 1000 Polizisten ein Szenario des Grauens inszenieren, dann muss auch der Stand für vegane Lebensmittel früher schließen. „Wir müssen früher raus, weil der halbe Bahnhof abgesperrt wird“, sagt der 50-jährige Betreiber. Auch der Zeitschriftenladen muss am 11. September, dem Tag des schlimmsten islamistischen Anschläge in den USA vor 17 Jahren, früher schließen. Bitte alle bis 20 Uhr raus. Die Nacht gehört dem inszenierten Schrecken.

Der Stuttgarter Hauptbahnhof im Zeichen des Terrors. Alles nur eine Übung. Aber als eine Bedrohung „nicht völlig unrealistisch“, sagt Peter Holzem, der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Eine ganze Nacht, im laufenden Bahnbetrieb, auf einem abgesperrten halben Bahnhofsgelände, wird das inszeniert, was Holzem ein „anderes Handeln als noch vor zehn Jahren“ bezeichnet. Terroristen, ohne Rücksicht aufs eigene Leben, müssen anders bekämpft werden: „Sofort Feuerkraft einsetzen, Täter neutralisieren“, sagt der Präsident. Keine Sekunde zögern.

Seit Winnenden hat sich viel geändert

Das klingt martialisch, es klingt nach Krieg. Doch man kennt den Ernstfall im Land. 2009 in Winnenden und Wendlingen, als ein 17-jähriger Amokläufer in einer Schule und einem Autohaus 15 Menschen erschoss. Auch damals war es eine Streife, die als erste und ohne Zögern ins Schulgebäude eindringen musste, um den Täter aufzuspüren. Mit einer Taktik, die der Schul-Amoklauf 2002 in Erfurt gelehrt hatte. Was hat sich geändert? „Sehr viel“, sagt Harald Weber, der Chef der Stuttgarter Polizeireviere, „die Ausrüstung für die Beamten zum Beispiel, aber besonders auch die Betreuung der Betroffenen.“

Auch der Terror weltweit hat sich geändert. Deshalb ist die 49-jährige Verkäuferin auch nicht verärgert, dass sie den kleinen Supermarkt in der Marktstation am Dienstag um 20 Uhr schließen muss. Drei Stunden früher. „Was sein muss, muss halt sein“, sagt sie. Die halbe Wandelhalle sowie die Bahnsteige mit den Gleisen 1 bis 6 werden geräumt. Absperrgitter mit Sichtschutz versperren die gewohnten Wege im alten Bonatzbau oder vorbei an der S-21-Baustelle.

Es kommt auf jede Sekunde an

Das Szenario, das die Bundespolizei entwickelt hat, ist nicht neu. Stuttgart ist bereits die siebte Station. Mit 1000 Beteiligten etwas größer als im Juni in Hannover, aber halb so groß wie im April in München. 400 Polizeischüler als Statisten mimen die Opfer. Doch trotz Schminke und trotz Maschinenpistolen, die nur 12 500 Platzpatronen und 15 000 Farbkugeln verschießen: Der Stress ist echt.

Keine Sekunde zögern. Das zeigt sich auf Gleis 4, dem ersten von fünf Szenarien, die bis zum nächsten Morgen durch die Nacht schallen werden. Am Bahnsteig ist ein Regionalexpress aus Tübingen eingefahren, eine Lok und vier Waggons. Und dann, kurz nach 21.45 Uhr, explodiert ein Sprengsatz. Mit schonungslosen Szenen. Nach 15 Sekunden lässt ein maskierter Täter zwei Fahrgäste niederknien und richtet sie hin, die schreienden Passagiere werden zum Freiwild. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, ehe die ersten Polizisten mit Helm, Schutzwesten und Maschinenpistolen am Bahnsteig erschienen und auf die Täter feuern. Diese Ewigkeit dauert eine Minute und 20 Sekunden.

„Man muss funktionieren“, sagt ein Beamter

Alles doch nur Schauspiel? „Man ist mit gemischten Gefühlen unterwegs, auch wenn es nur eine Übung ist“, sagt Polizeioberkommissar Harry Pfau von Bundespolizeiinspektion. Er hat zuvor in einem Waffenzelt vor den Bahnhofsarkaden seinen Kollegen die umgerüsteten Maschinenpistolen ausgehändigt. Auch von Farbgeschossen will sich niemand treffen lassen. Was sein muss, muss halt sein: „Man muss in solchen Situationen funktionieren“, sagt Pfau, „man muss den Bürger schützen.“

Die Bahnfahrgäste sehen die Bilder nicht. Sie hören Explosionen, ratternde Schüsse, ein menschliche Schreie als Grundrauschen. Einer, der mit dem ICE aus Hamburg angekommen ist und um 23.22 Uhr mit einem Regionalzug nach Esslingen will, starrt auf die Sichtschutzgitter. „Ja, kurz vor knapp ist im ICE eine Durchsage gemacht worden, dass hier so etwas stattfindet“, sagt der 61-Jährige. „Aber das ist doch sehr, sehr irritierend. Warum im Bahnhof?“

„Es ist wichtig, solche Szenarien dort zu üben, wo sie stattfinden können“, sagt Bundespolizeisprecher Daniel Kroh. Deshalb seien auch vor allem Beamte im Übungseinsatz, die ganz nah dran sind am Bahnhof. Das Bundespolizei-Revier hat seine Beamten bis auf eine Dienstschicht wechselweise ins Gefecht geschickt. Und bei der Stuttgarter Polizei haben zwei Dienstgruppen von sechs Revieren in ihrer Freizeit zur Waffe gegriffen.

Muss man das so machen?

Drei Frauen aus Heilbronn haben das Ray-Garvey-Konzert in der Porsche-Arena besucht und landen um 23.40 Uhr in der Wandelhalle des Bonatzbaus. Die Halle ist erfüllt von stadionlautem Schreien, dann eine Explosion. „Ich bin zu Tode erschrocken“, sagt eine 64-Jährige, die in Heilbronn nichts von der Übung mitbekommen hatte. „Muss man das wirklich sooo machen?“, fragt ihre 61-jährige Begleiterin. Offenbar schon: „Das sind wohl die neuen Zeiten.“

Wenn sich vereinzelte Leute aufregen, dann vor allem darüber, dass die Nordseite des Bahnhofs abgesperrt ist. „Ganz außenrum?“ Eine Frau rauscht wütend mit zwei Rollkoffern nach links zum weiter entfernten südlichen Durchgang, weil der kurze Weg rüber zum Parkhaus Hauptbahnhof versperrt ist. Draußen vor dem Bahnhof schimpfen die Taxifahrer, deren Vorplatz beschlagnahmt wurde. Die Haltespur ist so kurz, dass die Kolonne sich bis auf die Busspur staut – und das wiederum ärgert die Busfahrer, die sich hupend den Weg frei machen. „Wir werden ständig benachteiligt“, sagt ein 38-jähriger Taxler.

Nebenbei: Ruhe in der Klett-Passage

Ein Gutes hat die Übung jedenfalls: In der Klett-Passage, der unterirdischen Einkaufsmeile unterm Bahnhof, geht es so ruhig wie selten zu. Kein Diebstahl, keine Raub, kein Gewaltdelikt. Ein Betrunkener, der um 23.30 Uhr fortgeschickt werden muss, ein Taschendiebstahl in einem ICE. Die Ergebnisse der Übung bleiben geheim. Es soll aber die einen oder anderen Abstimmungsprobleme gegeben haben – was kein Wunder ist, wenn sich 30 Beamte gegen Terroristen und ins Chaos stürzen müssen.

Was sein muss, muss halt sein. So sieht es letztlich auch der Verkäufer der veganen Lebensmittel in der Bahnhofshalle. „Ich habe zwar einen Umsatzausfall“, sagt der 50-Jährige, „aber wenn hier mal was passiert, dann bin ich froh, wenn die das können.“