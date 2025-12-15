Antisemitismus: Sydney könnte überall sein

Der Terrorangriff am Bondi Beach lenkt den Blick auf ein weltweites Übel: Antisemitismus. Dafür gibt es keine Rechtfertigung, meint unser Autor Armin Käfer.
Bis zu diesem Sonntag war der Bondi Beach ein Schauplatz der Lebensfreude. Nun wurde er zum Schauplatz von Hass, Terror und menschenverachtender Gewalt. Das antisemitische Massaker von Sydney ist ein Menetekel – ein Zeichen, das von Unheil kündet und vor weiterem Unheil warnt. Sydney ist uns nur geografisch fern. Was dort geschehen ist, berührt uns unmittelbar. Und es könnte allerorten passieren, auch in Deutschland. Jüdisches Leben ist überall bedroht. Die Freveltat von Sydney mahnt den Rest der Welt.