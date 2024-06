Antisemitismus nimmt zu: Jung, jüdisch – in Gefahr

1 Die Angriffe der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben zu mehr antisemitischen Vorfällen in Deutschland geführt (Symbolbild) Foto: Harald Oppitz/KNA

Antisemitische Vorfälle haben laut einer Studie massiv zugenommen. Deutschland muss sicherstellen, dass auch die nächste Generation von Juden in diesem Land sicher leben kann, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Es sind Fakten, die erschüttern. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland um 83 Prozent angestiegen. Das sind rechnerisch 13 pro Tag. Das geht aus dem Jahresbericht des Rias, des Bundesverbands Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, hervor. Der am Dienstag vorgestellte Bericht zeigt deutlich, dass die Welle des Antisemitismus nach dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober rasant angeschwollen ist. Besonders schmerzlich ist die Lage für junge Menschen. Das muss jeden im Land mit Sorge erfüllen – und stellt in Frage, ob auch jüdisches Leben in Deutschland für kommende Generationen sicher möglich ist.