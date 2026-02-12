Sie waren begabt und durften studieren. Stuttgart zog Künstlerinnen an. Viele jüdischen Glaubens. Die Nazis verfolgten sie gnadenlos. Was bleibt von Ihnen? Eine Spurensuche.
Sie verkörperte alles, was die Nazis hassten. Sie hatte Vorfahren jüdischen Glaubens, sie liebte eine Frau, sie hatte einen eigenen Kopf, sie war emanzipiert, sie war gebildet. Die Malerin Käthe Loewenthal wurde im Kaiserreich geboren, genoss die Freiheit der Weimarer Republik und ist 1942 im Lager in Izbica in Polen ermordet worden. Ihr und vielen anderen Künstlerinnen widmet Annika Gerber zwei Abende in den Wagenhallen.