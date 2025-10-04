Antisemitismus: Herta Müller sieht Beginn eines neuen Antisemitismus

1 Herta Müller sieht Israel zunehmend isoliert, auch in Bereichen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben. (Archivfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

In Bereichen, die nichts mit dem Krieg gegen die Hamas zu tun haben, werde Israel zunehmend isoliert, so die Autorin. Große Gefahr sieht sie auch im Islamismus.











Link kopiert



Berlin - Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller (72) sieht eine neue Welle von Antisemitismus in Europa. "Ja, der Hass auf Juden zeigt sich überall in Europa und Israel wird immer mehr isoliert, auch in Kultur, Sport und Wissenschaft – Bereiche, die mit dem Krieg gegen die Hamas nichts zu tun haben", sagte die Schriftstellerin im Interview der "Welt am Sonntag" auf die Frage, ob man am Beginn eines neuen Antisemitismus stehe.