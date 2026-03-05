Antisemitismus-Debatte in Stuttgart: Stadt zieht Förderung von Symposium zurück – Kunstverein widerspricht Vorwürfen

Auf die Kritik am Charakter eines Symposiums des Württembergischen Kunstvereins folgte eine Prüfung durch das Kulturamt und nun die Entscheidung: keine Förderung durch die Stadt.
Die Stadt Stuttgart geht auf Distanz zu einem für Mitte März geplanten Symposium des Württembergischen Kunstvereins (WKV) zum Thema „Zur Kritik der Freiheit und ihrer Repression in liberalen Demokratien“. Sie fordert vom WKV die vor mehr als einem Jahr für die Veranstaltung bewilligten Fördermittel aus dem Bereich Literatur und Philosophie in Höhe von 15.000 Euro zurück. Über diese Entscheidung hat die Stadt zu Wochenbeginn die veranstaltenden Direktoren des Kunstvereins, Iris Dressler und Hans D. Christ, informiert. Diese wehren sich gegen die Kritik.