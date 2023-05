Ein neuer Schulname muss her

Antisemitismus- Debatte in Ludwigsburg

1 An einer Umbenennung der Schule führt kein Weg vorbei, finden Kritiker. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Auf dem Namen August Lämmle lastet eine Hypothek aus der NS-Zeit. Die gleichnamige Schule in Oßweil muss deshalb umbenannt werden, meint unser Autor Martin Tschepe.









Ludwigsburg - Würde der Ludwigsburger Gemeinderat einer neu eröffneten Grundschule heute den Namen des umstrittenen Heimatdichters August Lämmle geben? Den Namen eines Mannes, der sich zwischen 1933 und 1945 angebiedert hat an das NS-Regime? Auch wenn er – über Geschmack lässt ich streiten – womöglich viele tolle Texte geschrieben haben sollte? Nein, die Damen und Herren Stadträte würden so einer neuen Ludwigsburger Schule ganz bestimmt einen anderen Namenspatron oder eine -patronin geben. Und das ist gut so.