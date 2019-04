Antiquariat in Hoheneck

1 Typisch: Heiner Beuttler (rechts) im Gespräch und unter Büchern Foto: factum/Simon Granville

In Alt-Hoheneck betreibt Heiner Beuttler seit fast 40 Jahren ein Antiquariat. Der Laden läuft dank Begeisterung für Bücher, viel Vertrauen und einer Katze.

Ludwigsburg - Geheimnisvoll wirkt das Antiquariat in Alt-Hoheneck, und ein bisschen aus der Zeit gefallen. Bis unter die Decke reihen sich, ordentlich nach Autoren sortiert, alte Bücher. Die Regale ziehen sich einmal rund um die kleine Ladenfläche in der Unteren Gasse. Es gibt ein paar Lesesessel und eine Auswahl alter Vinylplatten. Auf der Theke fläzt sich eine schwarze Katze, schaut kurz auf als sich Tür öffnet, und beschäftigt sich dann wieder mit ihrer Fellpflege. „Das ist unsere Antiquariatskatze“, sagt Heiner Beuttler. „Sie gehört den Nachbarn, sie besucht uns aber jeden Tag. Viele Leute kommen nur wegen der Katze vorbei. Sie trägt zur Atmosphäre im Antiquariat bei.“ Seit Anfang der 80er Jahre verkauft Heiner Beuttlerim Ortskern von Alt-Hoheneck alte, seltene und einfach gebrauchte Bücher. „Als ich angefangen habe, hat mir der damalige IHK-Chef ein Vierteljahr gegeben bis ich pleite bin.“

Bezahlung auf Vertrauensbasis

Das ist jetzt fast 40 Jahre her, und das Antiquariat ist nach wie vor eine Anlaufstelle für Kinder, Sammler und Bücherwürmer. Genau genommen sind es mehrere Geschäfte, die Beuttler hier nebeneinander unterhält. Der Hingucker ist das Außenantiquariat. Im Freien, neben einem beschaulichen Dorfbrunnen hat Beuttler überdachte Regale für siebentausend Bücher aufgestellt, Bilder- und Kinderbücher stehen ganz vorne. Rund um die Uhr kann man hier stöbern. Der Preis steht vorne im Buch, die Bezahlung erfolgt auf Vertrauensbasis in eine bereitstehende Kasse. Missbraucht wird dieses Vertrauen selten. „Ich glaube nicht, dass bei uns mehr gestohlen wird als in anderen Buchläden“, sagt Beuttler. „Natürlich gab es da auch schon Fälle. Aber wer sich für Bücher interessiert, klaut bei uns eigentlich nicht.“ Auch Vandalismus musste er nie beklagen.

Wegwerfen geht gar nicht

Zusätzlich zu dem Laden- und Außenantiquariat öffnet Beuttler seit diesem Jahr über die Sommermonate an jedem zweiten Samstag die alte Kelter, die neben den beiden anderen Standorte steht. Kühl ist es in der Halle, ein wenig schummrig und natürlich auch hier: Bücherregale, soweit das Auge reicht. Auf 35 000 Exemplare schätzt Beuttler seinen Bestand hier. Für viele wird er wohl nie einen Abnehmer finden: An der Wand reihen sich meterlang die Lexika, dick und schwer und jede Ausgabe viele Bände stark. „Die sehen natürlich schön aus im Regal. Aber seit man alles im Internet suchen kann, kauft die niemand mehr. Die nehmen viel zu viel Platz weg“, sagt Beuttler, „aber wegwerfen will ich die auch nicht, das fände ich schade.“ Das ist ein Satz, den der 74-Jährige immer wieder fallen lässt. Aus ihm spricht die Wertschätzung für gedruckte, gebundene Bücher.

Diese Wertschätzung hat über die Jahre abgenommen, das merkt Heiner Beuttler. Für sein Geschäft bringt diese Veränderung Vor- und Nachteile mit sich. Früher hat er sein Geld mit dem Handel von alten, wertvollen Büchern gemacht, die er zusammenkaufen musste. Heute werden ihm gebrauchte Bücher vor die Tür gestellt, manchmal wird er für die Annahme bezahlt. Vor allem über das Internet verkauft Beuttler noch Sammlerstücke. „Mein Hauptgeschäft ist aber das gebrauchte, interessante Buch“, sagt er, „denn für die meisten Leute sind Bücher Unterhaltung, und keine Wertgegenstände mehr.“ Auch die Kundschaft hat sich verändert. Bücher zu sammeln war früher ein Hobby für ältere Männer, Frauen kauften in erster Linie Kochbücher. „Heute kommen viele junge Menschen, mehr Frauen als Männer, die in der digitalen Welt einfach ein Buch in der Hand halten wollen“, erzählt der Antiquar.

Hoffnung auf einen Nachfolger

Der Respekt vor Büchern mag über die Jahre abgenommen haben, ist aber immer noch vorhanden. Das sieht man, wenn ältere Kunden im Antiquariat zufällig über ihre alten Kinderbücher stolpern und diese noch auswendig kennen. Oder wenn bei einer Wohnungsauflösung jemand die alten Werke lieber zu Beuttler bringt, wo sie wertgeschätzt werden, als sie einfach wegzuwerfen. Man sieht diesen Respekt vor und die Freude am gedruckten Buch aber auch Jahr für Jahr im September, wenn Beuttler in der alten Kelter seinen Büchermarkt veranstaltet. Dieses Jahr findet das Event zum 32. Mal statt, und Beuttler erwartet wie jedes Jahr einen großen Andrang. Das war beim ersten Mal, im Jahr 1988, anders. „Ich habe einfach meine Kollegen eingeladen. Wir dachten, wir setzen uns mal bei Kaffee und Kuchen zusammen, unterhalten uns, und verkaufen nebenher ein paar Bücher.“ Bereits zu diesem ersten Markt kamen so viele Interessierte, dass Beuttler und die anderen Bücherhändler keine Zeit zum Kaffeetrinken hatten.

Wirklich lukrativ ist das Antiquariat trotzdem nicht. Das will Heiner Beuttler wenn möglich ändern, damit sich ein Nachfolger für den Antiquar finden lässt. „Ich mache das auch jetzt noch, weil es mir Freude bereitet. Aber für immer will ich auch nicht arbeiten. Und wenn es das Antiquariat dann nicht mehr gibt – das fände ich schade.“