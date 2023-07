1 Anstehen für den Antikörpertest: Für 25 Euro wird bei Cegat in Tübingen Blut abgenommen, das Ergebnis liegt spätestens nach drei Tagen im Briefkasten.Foto:Horst Haas Foto:

Tübingen - Da war doch das Kratzen im Hals, verbunden mit einem leichten Husten vor ein paar Wochen. „Habe ich womöglich eine Covid-19-Erkrankung schon hinter mir?“, fragen sich viele Menschen in Deutschland. Zumal angesichts der häufig milden Verläufe keiner sagen kann, wie hoch die Dunkelziffer der Coronavirus-Patienten ist. Die Tübinger Biotechfirma Cegat will Gewissheiten schaffen und bietet seit Montag einen Antikörpertest für alle an. „Schnell, sicher und zu einem fairen Preis von 25 Euro wird getestet“, verspricht der Firmenchef Dirk Biskup. Er will sich, was die Verlässlichkeit angeht, durchaus mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche messen lassen, der noch im Mai drei Millionen Tests an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern will.