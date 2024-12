Antike Öllampe bei Ausgrabungen in Jerusalem gefunden

Jerusalem Archäologen haben bei Ausgrabungen in Jerusalem eine rund 1700 alte Öllampe gefunden. Das antike Fundstück aus Keramik sei verziert mit einem Menora-Leuchter und anderen jüdischen Symbolen, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit. Während des jüdischen Lichterfests Chanukka, das am Mittwochabend (25. Dezember) begonnen hat, solle die Lampe bei einer Ausstellung in Jerusalem gezeigt werden.