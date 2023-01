1 Die Band Antiheld startete seine Tour mit einem Heimspiel. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stuttgarter Band Antiheld hatte für ihr Heimspiel-Konzert im LKA hauptsächlich politische Songs im Gepäck, eine Party gab es trotzdem.















„Sehr harte Zeiten für Musiker sind das gerade“, schreiben die fünf Mitglieder der Stuttgarter Band Antiheld auf ihrer Homepage. Wer will, kann ihnen per PayPal eine Spende schicken. Noch ist eben nicht wieder alles heile Welt, man merkt es auch ein bisschen beim „Heimspiel“-Tourauftakt am Samstagabend im LKA Longhorn: Die Halle ist eher locker besetzt, auf den sonst meist brechend vollen Podien im Zuschauerraum können die Fans an diesem Abend bequem mit Abstand untereinander die Musik genießen. Unrettbare Pessimisten würden heiße Tränen über die erlahmte Ausgehfreude der Leute vergießen.

Die fünf Mitglieder von Antiheld sind mitsamt ihrer Vorband Mischa aus Biberach dennoch wild entschlossen, zu rocken. Nach dem gut dreißigminütigen energiegeladenen Set von Mischa-Frontfrau Mimi und ihren vier Bandkollegen beschwört der Antiheld-Opener „Sommer unseres Lebens“ einen betont rotzigen Optimismus mit Luca Opifantis starkem Reibeisenorgan, der vulominös-krachigen Gitarre von André Zweifel und dem knallharten Drumming von Lukas Günter.

Textlich geht es dagegen gallig zu: „Es ist schön zu sehn, wie sich die Welt weiter dreht/ wir haben überlebt“, singt Opifanti; „Ja, ein Blick über den Tellerrand tut weh/ Wo unser Horizont endet/ Wo die Kriege beginnen und unser Paradies blendet.“

Band thematisiert politische Themen, aber auch persönliches

Um pure Lebensfreude geht es in den vom Punkrock alter Schule beseelten Stücken auch sonst selten. Abseits solcher frecher Love-Songs wie „Ma petite Belle“ („Friss mich am Stück/ Und nimm alles mit/ Aber gib mir die Musik zurück“) oder „Herz“ („Mein Herz schlägt um sich/ es ist immer so hungrig“) thematisiert die Band den Klimawandel, die brutale Politik von Präsidenten wie Trump, Putin und Co., aber auch persönliche Schicksalsschläge wie den Unfalltod ihres Managers im Song „Wiegenlied“.

Der Sound ist druckvoll, melodiös, teils hart verschrammelt, teils radiotauglich gezähmt, der Gesang des charismatischen Frontmannes erinnert streckenweise an das emphatische Grölen eines jungen Campino. Zum Ende des Konzerts heizt Opifanti seinen Fans sogar noch mitten aus der Menge ein und animiert zum Mitsingen: „O-ey-oh, du hast jede Nacht zum Denkmal gemacht“. Damit ist auch jede Grübelei verflogen. Mit dem lustig-ruppigen Backstreet-Boys-Cover „I want it that way“ und dem folgenden, extra langen Zugabenteil mit Akustikgitarre und Seifenblasen-Dusche wird das teils ziemlich nachdenkliche Konzert dann doch noch zur großen, seligen Party.