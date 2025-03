„Antigone. Ein Requiem“ im Schauspiel Nord: Wer will die Toten sehen?

1 Szene aus „Antigone. Ein Requiem“ Foto: /Björn Klein

Mira Stadler inszeniert Thomas Köcks Antikenadaption „Antigone. Ein Requiem“ nach Sophokles am Schauspiel Nord. Das Stück verstört, wie es vielleicht auch Sophokles gefallen hätte. Doch kann es auch etwas ändern?











Der Hofstaat hat sich überfressen und pennt wie tot inmitten der Sauerei auf dem Tisch. Als er erwacht, kommt dem Hofstaat das große Kotzen; so hässlich geht es zu in Thomas Köcks Antikenadaption „Antigone. Ein Requiem“, inszeniert von Mira Stadler in Kooperation mit der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) am Schauspiel Nord.