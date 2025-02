Antidiskriminierungstag in Marbach: Wenn man als „Versager“ und „Hurensohn“ beschimpft wird

1 Zwei Tage lang haben sich 2000 Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Diskriminierung beschäftigt. Foto: Werner Kuhnle

Bei den zweiten Antidiskriminierungstagen am Friedrich-Schiller-Gymnasium geht die Schülerschaft überaus engagiert mit. 2000 Mädchen und Jungen waren dabei. Was sind ihre Erfahrungen?











Um Mathe, Physik & Co. geht es am FSG mal nicht an diesen beiden Tagen. Kein Unterricht heißt aber nicht schulfrei, denn die Teilnahme ist Pflicht. Jedenfalls bei denen, die dran sind. Denn bei mehr als 2000 Schülerinnen und Schülern findet die Sache in zwei Blöcken statt: Am ersten Tag von Klasse neun an aufwärts, weshalb die Jüngeren da zuhause bleiben dürfen. Am zweiten Tag läuft es dann umgekehrt. Zum Start am ersten Tag haben sie die Anwesenheitskontrolle also schon hinter sich. Entsprechend dicht ist das Gewimmel im Foyer, wo am großen Aushang schnell noch mal justiert wird, welche Themen im Durchlauf der vier „Sessions“ im Laufe des Morgens belegt werden könnten. Bei 70 verschiedenen Themen ist das eine gewisse Herausforderung.