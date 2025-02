Antidepressiva: Und wie kriegt man die jetzt wieder los?

1 Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nehmen Psychopharmaka. In der Forschung gibt es Zweifel, ob der Effekt von Antidepressiv wirklich so groß ist. Foto: IMAGO//Dmitrii Marchenko

Wer Antidepressiva absetzen möchte, hat mitunter mit starken Symptomen zu kämpfen. Auch Nebenwirkungen treten häufig auf. Wie häufig und wie schlimm – da gehen die Meinungen unter Experten auseinander. Drei Betroffene aus Stuttgart erzählen, welche Probleme sie mit den Medikamenten hatten.











Als sie die Pillen das erste Mal verschrieben bekam, war Sarah 17 Jahre alt. Sie leidet an der Borderline-Störung und hatte mit starken Ängsten zu kämpfen. Sie bekommt ein Antidepressivum verschrieben. Anfangs habe es in einer sehr hohen Dosis ganz gut geholfen, wie die Stuttgarterin per E-Mail erzählt. „Aber sie haben mich völlig abgestumpft. Ich fühlte nichts mehr“, schreibt die 37-Jährige weiter.