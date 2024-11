Anti-Stress-Guide: So gelingt entspanntes Weihnachtsshopping

1 Schenken soll Freude machen und nicht stressen - mit der richtigen Vorbereitung klappt das Vorhaben. Foto: TK Maxx

Jeder kennt es: Die plötzlichen Last-Minute-Einkäufe kurz vor Heiligabend, der Stress, die richtigen Geschenke zu finden, und das Einpacken auf den letzten Drücker. Doch das muss nicht sein. Mit diesen Tipps und Tricks wird das Weihnachtsshopping ganz entspannt.











Jahr für Jahr steht das Weihnachtsfest plötzlich vor der Tür und damit beginnt die stressige Jagd nach Geschenken, Deko und allem, was das Fest besonders macht. Wer dabei nicht im Stress versinken will, braucht einen Plan - vor allem, wenn es ums Kaufen von Geschenken geht. Eine gute Vorbereitung kann nicht nur den Kopf entlasten, sondern teilweise auch den Geldbeutel. Das weiß auch rund die Hälfte der Deutschen: Laut einer repräsentativen Umfrage von TK Maxx mit 2.000 Befragten erledigen 51 Prozent ihre Weihnachtseinkäufe bereits ein bis zwei Monate im Voraus, im Schnitt sind es 1,53 Monate. Aber wie fängt man mit der Planung am besten an und vermeidet Last-Minute-Käufe?