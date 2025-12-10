Anti Aging: Straffe Haut durch Kollagenpulver – kann man Schönheit trinken?

Zahlreiche Influencerinnen rühren sich Kollagenpulver in ihren Kaffee und versprechen sich davon eine glattere Haut. Experten warnen vor zu großen Erwartungen.
Eine pralle Haut, geglättete Falten und natürlich noch den ultimativen Glow versprechen die Anbieter von zahlreichen Kollagenpulvern. Model Eva Padberg wirbt ebenso für die Schönheitspulver, wie zahlreiche Influencerinnen, die von ihren Erfolgen seit der Einnahme des „Beauty Boosters“ berichten. Doch was bewirkt das eingenommene Kollagen wirklich?