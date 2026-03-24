Eine Kriminalpolizistin wagt den Sprung ins Beauty-Business: Mit ihrer natürlichen Botox-Alternative hat sie bereits zwei Millionen Euro Umsatz erzielt. Die Löwen sind begeistert - gleich drei wollen investieren.
Eine Kriminalpolizistin wird zur Beauty-Unternehmerin bei der neuesten 5. Folge von "Die Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, VOX oder vorab streambar auf RTL+). Laura Valentin (29) bietet den Löwen "ewige Jugend ganz ohne Spritze". Die Berlinerin entwickelte eine natürliche Botox-Alternative als Serum und hat damit bereits 2 Millionen Euro Umsatz generiert. Bei so einer Zahl werden sofort alle Investoren hellhörig.