Die Carolin Kebekus Show: Isi Glück will keinen Anti-AfD-Song singen – das sind die Grüne

Über ihre Kindheit Herzogin Meghans Halbbruder plant Enthüllungsbuch

In einem Buch will der Halbbruder von Herzogin Meghan Kindheitserinnerungen ausplaudern und damit einige der Behauptungen aus ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" widerlegen. Das Werk sei schon fast fertig, kündigte er in einem Interview an.