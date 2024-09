Anthroposophie in Stuttgart: Alles tanzen, was man fühlt

Alles tanzen, was man fühlt

Anthroposophie in Stuttgart

1 Das Else-Klink-Ensemble, benannt nach der langjährigen Leiterin des Eurythemeums, bei einer Aufführung. Foto: Eurythmeum Stuttgart

Am Stuttgarter Eurythmeum wird ein Festwochenende gefeiert: Vor 100 Jahren wurde der Bau auf der Uhlandshöhe eingeweiht und die Ausbildung rund um die Bewegungskunst konnte offiziell beginnen.











Sie befanden sich im schweizerischen Dornach und im württembergischen Stuttgart: die beiden allerersten Eurythmieschulen. 1924 wurde das Eurythmeum in der Landeshauptstadt eingeweiht – auf der Uhlandshöhe gebaut nach Plänen von Anthroposophie-Begründer Rudolf Steiner. Das Jubiläum wird nun mit einem Festwochenende gefeiert: 100 Jahre Ausbildung und mittlerweile ein Studium. Neben der Zertifikats-Ausbildung zum Bühnen-Eurythmisten kann man den Bachelor in „Eurythmie mit pädagogischer Basisqualifikation“ und den Master in Studium „Eurythmiepädagogik“ erwerben.