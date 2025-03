Anthroposophie im Stadtpalais: Demeter, Waldorf, Globuli und ihr Ursprung in Stuttgart

1 Kurator Yannick Nordwald führt an verschiedenen Terminen durch die neue Ausstellung im Stadtpalais. Foto: Stadtpalais/Luna Kloess

Das Stadtpalais Stuttgart widmet sich in einer neuen Ausstellung den Ursprüngen einer der größten alternativen Bewegungen der Neuzeit. Besucher testen ihr Wissen rund um Rudolf Steiner und werden auch mit Kritik an der Anthroposophie konfrontiert.











Die anthroposophische Weltanschauung und ihr Begründer Rudolf Steiner sind weltweit bekannt. Viele Ursprünge dieser Bewegung liegen in Stuttgart. So haben die aus jüdischen Kaufmannsfamilien stammenden Herren Carl Unger, Adolf Arenson und José del Monte in den 1910er und 1920er Jahren viel Zeit und Vermögen investiert und einige Vorreiterprojekte vorangetrieben. Heute auf der ganzen Welt bekannt sind die Waldorfschulen, die erste eröffnete 1919 auf der Uhlandshöhe. Weniger bekannt sind die gesellschaftlichen Impulse aus dieser Zeit. Der Bund der sozialen Dreigliederung wurde in Stuttgart ins Leben gerufen, und auf der Gänsheide wurde im Klinisch-Therapeutischen Institut an anthroposophischen Medikamenten gearbeitet.