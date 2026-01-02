Anthony Joshua: Fahrer nach Unfall mit Box-Star angeklagt

Nach dem tödlichen Unfall in Nigeria ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Fahrweise. Zwei Freunde des Boxers starben am Unfallort.

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Nigeria mit Box-Star Anthony Joshua im Wagen muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten. Ein 46-jähriger Mann wurde am Freitag laut Polizeiangaben wegen „rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise mit Todesfolge“ sowie unter anderem wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein angeklagt. Zwei Freunde Joshuas waren bei dem Unfall am Montag ums Leben gekommen.

SUV kollidiert mit einem Lkw

Joshua, dessen Familie aus Nigeria stammt, war mit seinen Freunden Sina Ghami und Latif Ayodele auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Lagos und Ibadan im Südwesten des Landes unterwegs, als ihr SUV mit einem stehenden Lkw kollidierte. Joshua (36) erlitt laut nigerianischer Polizei leichte Verletzungen und wurde am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Freunde des ehemaligen Schwergewichts-Weltmeisters waren nach Angaben der nigerianischen Polizei noch am Unfallort gestorben. Ghami war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer, Ayodele sein persönlicher Coach.

Erste Ermittlungen ergaben am Dienstag, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und vor dem Unfall einen Reifenplatzer hatte, wie die Verkehrsbehörde TRACE (Traffic Compliance and Enforcement Agency) des Bundesstaates Ogun mitteilte.