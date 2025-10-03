Amazon besetzt seinen Film über die Entstehung von "Rocky" hochkarätig: Stephan James übernimmt die Rolle von Carl Weathers. An der Seite von Anthony Ippolito als junger Sylvester Stallone erzählt der Film die wahre Geschichte hinter dem Kult-Boxerfilm von 1976.

Die Geschichte hinter einem der größten Underdog-Filme aller Zeiten wird selbst zur Leinwandgeschichte: Stephan James (31) hat für "I Play Rocky" zugesagt. Der Schauspieler wird in dem Film von Amazon MGM Studios die Rolle von Carl Weathers (1948-2024) übernehmen, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. An seiner Seite steht Anthony Ippolito (26), der bereits zuvor als junger Sylvester Stallone (79) bestätigt wurde.

Regie führt Oscarpreisträger Peter Farrelly, das Drehbuch stammt von Peter Gamble. Der Film wird auch ins Kino kommen und die wahre Geschichte eines unbekannten Schauspielers erzählen, der fest daran glaubte, nicht nur "Rocky" schreiben, sondern auch Rocky Balboa sein zu müssen. Gegen alle Widerstände und trotz ständiger Absagen setzte Stallone alles auf eine Karte: Er bestand darauf, die Hauptrolle selbst zu spielen - eine Entscheidung, die Filmgeschichte schrieb.

Von der Football-Legende zur Schauspielikone

Carl Weathers war ursprünglich professioneller Football-Spieler, bevor er zum Schauspieler wurde. Im Original-"Rocky" aus dem Jahr 1976 von Regisseur John G. Avildsen verkörperte er die ikonische Figur des Apollo Creed, Schwergewichts-Champion und Gegenspieler des Underdogs Rocky. Die Rolle wiederholte er in drei weiteren Teilen, bevor sein Charakter in "Rocky IV" starb. Sein Vermächtnis lebt jedoch weiter: Michael B. Jordan spielt in der aktuellen "Creed"-Trilogie Apollos Sohn Adonis.

Erfolgreichste Sport-Filmreihe

Das Rocky-Franchise, das Stallone zum Hollywoodstar machte, gilt als eine der erfolgreichsten Sportfilm-Reihen aller Zeiten. Zusammen mit den "Creed"-Spin-offs spielten die Filme weltweit 1,7 Milliarden Dollar ein. Der erste "Rocky"-Film gewann 1977 zudem den Oscar als bester Film.

Stephan James wurde vor allem durch Barry Jenkins' "If Beale Street Could Talk" bekannt. Für seine Hauptrolle in der Prime-Video-Thrillerserie "Homecoming" erhielt er eine Golden-Globe-Nominierung. Demnächst ist er neben Alan Ritchson im Netflix-Science-Fiction-Actionfilm "War Machine" zu sehen.