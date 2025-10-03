Amazon besetzt seinen Film über die Entstehung von "Rocky" hochkarätig: Stephan James übernimmt die Rolle von Carl Weathers. An der Seite von Anthony Ippolito als junger Sylvester Stallone erzählt der Film die wahre Geschichte hinter dem Kult-Boxerfilm von 1976.
Die Geschichte hinter einem der größten Underdog-Filme aller Zeiten wird selbst zur Leinwandgeschichte: Stephan James (31) hat für "I Play Rocky" zugesagt. Der Schauspieler wird in dem Film von Amazon MGM Studios die Rolle von Carl Weathers (1948-2024) übernehmen, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. An seiner Seite steht Anthony Ippolito (26), der bereits zuvor als junger Sylvester Stallone (79) bestätigt wurde.