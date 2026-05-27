Das heiße Pfingstwochenende lockte Tausende ins Leobad. Doch die Umstellung auf ein neues Bezahlsystem forderte Geduld. Was die Freibad-Besucher wissen müssen.
Einen regelrechten Besucheransturm hat das Leobad bei ungewöhnlich hochsommerlichen Temperaturen am Pfingstwochenende erlebt – begleitet von kleineren technischen Problemen beim neuen Kassensystem. Wie die Stadt Leonberg auf Anfrage bestätigt, war es durch die Umstellung zu Verzögerungen am Eingang gekommen. Die Badegäste mussten sich phasenweise in längeren Warteschlangen gedulden. Denn die bisherigen Geldwert- und Jahreskarten werden aktuell auf das neue Kassensystem umgestellt.