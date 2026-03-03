Ansturm auf vegane Feste: Erlebt vegane Ernährung gerade einen neuen Aufschwung?

Veranstaltungen wie das Vegane Hoffest in Remseck erleben derzeit einen regelrechten Hype. Woran das liegt, erklärt eine Ernährungsberaterin aus Ludwigsburg.
Das Vegan Fine Dining im Scala-Restaurant in Ludwigsburg – an drei Abenden in Folge ausverkauft. Das Vegane Hoffest in Remseck am Neckar – am ersten Tag so überrannt, dass das Essen für den zweiten Tag nicht mehr ausreichte. Veranstaltungen rund um das Thema vegane Ernährung im Kreis Ludwigsburg lösen derzeit einen regelrechten Hype aus. Erlebt Veganismus gerade einen neuen Aufschwung?