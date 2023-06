1 Nahe Ochsenwang in Bissingen rodeln zahlreiche Ausflügler die Hänge herunter. Für die Kommunen am Rande der Alb ist der Besucheransturm eine Herausforderung. Foto: dpa

Schöne weiße Winterlandschaften und kaum Alternativprogramm: Der Corona-Lockdown lässt die Menschen in Massen auf die Alb strömen. Kommunen und Polizei bereiten sich auf einen weiteren Ansturm vor.









Kreis Esslingen - Für viele Menschen ist ein Ausflug in den Schnee derzeit eine willkommene Abwechslung im eintönigen Corona-Alltag. Doch die Kommunen am Rande der Alb ächzen unter den Massen an Erholungssuchenden an den Wochenenden. Zugeparkte Wege, zerstörte Felder, wilder Müll und menschliche Hinterlassenschaften: Die Folgen des Ansturms sind eine Herausforderung für die Albgemeinden. Sie versuchen, sich so gut es geht darauf vorzubereiten – denn mit einem Ende der Besucherlawinen rechnen sie vorerst nicht.