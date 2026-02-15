In Waiblingen wurde erfolgreich Kleidung getauscht, um Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Der Ansturm überraschte die Organisatoren. Wie dieses Modell funktioniert.
Vor der Öffnung reichte die Warteschlange vor dem Kulturhaus Schwanen in Waiblingen bis auf die Straße. Fast alle der überwiegend Mädchen und Frauen hatten große Taschen mit Kleidungsstücken dabei, die sie loswerden wollten, um das Vakuum mit kleidsamen Klamotten aus fremden Kleiderschränken zu füllen. In der „WIRsindBUNT-Aktionswoche“ haben der Schwanen gemeinsam mit dem Verein Frauen im Zentrum (FraZ) und der Initiative Waiblingen Klimaneutral am Freitag die erste Kleidertauschbörse organisiert.