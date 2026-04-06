Ansturm auf Karten: Bregenzer Festspiele fast ausverkauft

Die Bregenzer Festspiele erleben einen Kartenansturm: Für Verdis „La traviata“ sind fast alle Tickets vergriffen. Damit ist beim diesjährigen Festival sogar ein Rekord in Sicht.

Die Bregenzer Festspiele steuern mit ihrer diesjährigen Seebühnenproduktion „La traviata“ auf einen Rekord zu: Schon rund um Ostern dürfte die Oper von Giuseppe Verdi ausverkauft sein, wie eine Sprecherin mitteilte. Insgesamt wären dann etwa 188.000 Karten für die 28 Vorstellungen im Juli und August vergeben – so früh wie noch nie in der rund 80-jährigen Geschichte des Festivals.

Aktuell seien nur noch vereinzelte Restkarten für Termine zwischen dem 11. und 23. August erhältlich, sagte die Sprecherin. Angesichts der außergewöhnlich hohen Nachfrage wollen die Festspiele den Vorverkauf für „La traviata“ im kommenden Jahr früher als üblich starten, nämlich direkt im Anschluss an die letzte Vorstellung.

Neue Seebühne noch im Aufbau

Die Bregenzer Festspiele sind weit über Deutschland hinaus für ihre monumentalen Bühnenbilder bekannt. Im Jahr 2008 wurde das Ambiente auch bei Dreharbeiten für den James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ genutzt. Die Hauptstücke des Festivals werden immer zwei Jahre lang gespielt.

Parallel laufen die Arbeiten an der spektakulären Seebühne weiter. Für das neue Stück entsteht eine riesige, zersplitterte Spiegelwand im Bodensee, die Verletzlichkeit und drohendes Unheil symbolisieren soll. Rund 700 Quadratmeter Spiegelfläche aus 86 Elementen formen das Bühnenbild, von dem große Teile beweglich sind.

Zwar sind die großen Aufbauten schon fertig, doch bis zum Probenbeginn Mitte Juni stehen noch zahlreiche Arbeiten an. „Oberflächen werden fertiggestellt, das Wasserbecken vorne bekommt noch einen rutschfesten Teppich, Scheinwerfer, Lautsprecher und alle möglichen Spezialeffekte werden auch noch verbaut“, erklärte die Sprecherin. Die Premiere ist am 22. Juli.