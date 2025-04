Ansturm auf ihre Lifestyle-Marke: Herzogin Meghan entschuldigt sich für Bestellchaos

Herzogin Meghans (43) Lifestyle-Unternehmen "As Ever" konnte die Erwartungen seiner Kunden und Kundinnen nicht vollständig erfüllen. Nachdem die Frau von Prinz Harry (40) Anfang April ihre Produktlinie von Marmelade, Honig, Kekse, Tees und weiteren Artikeln auf den Markt gebracht hatte, war diese in weniger als einer Stunde ausverkauft.

Dabei kam es allerdings zu technischen Schwierigkeiten - einige Käufer und Käuferinnen konnten noch Produkte bestellen, die bereits ausverkauft waren, wie einen Wildblumenhonig mit Honigwaben für umgerechnet knapp 33 Euro. Das Team von "As Ever" schickte daraufhin eine E-Mail an die betroffenen Kunden und Kundinnen, um ihnen die Situation zu erklären.

Im Nachhinein könnte man sagen, dass die Betroffenen möglicherweise sogar den besseren Deal erhalten haben: Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie den Kaufpreis zurückerstattet bekommen und sich einen anderen Artikel aus dem Sortiment aussuchen könnten, den sie kostenlos erhalten würden. "Wir arbeiten daran, den Bestand wieder aufzufüllen und werden Ihnen gerne einen Artikel Ihrer Wahl zusenden, um Ihnen für Ihr Verständnis zu danken", heißt es in der Nachricht.

Persönliche Nachricht von Meghan

Die E-Mail enthielt auch noch eine persönliche Nachricht von Meghan selbst. "Lieber Freund, meine Güte, was für ein Wirbelwind diese Woche war! Vielen Dank für die Unterstützung. Das bedeutet mir wirklich sehr viel", schreibt sie darin laut Screenshots, die in den sozialen Medien geteilt wurden.

Schließlich entschuldigt sich die Herzogin dafür, dass der limitierte Honig nicht mehr geliefert werden konnte und versichert: "Bitte seien Sie sicher, dass das Team in jeder Abteilung sehr hart gearbeitet hat und genauso traurig war, als wir erfuhren, was passiert ist." Die Herzogin verspricht in dem Schreiben den (un)glücklichen Käufern und Käuferinnen zudem, dass sie ihr nächstes limitiertes Produkt per Post "als Geschenk von mir" erhalten würden.