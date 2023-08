1 Der schnelle Weg zum digitalen Impfpass führt momentan ausschließlich über die Apotheken. Dafür werden sie vom Bund ordentlich honoriert. Foto: dpa/Jörg Carstensen Foto:

Der Ansturm auf den digitalen Impfpass ist groß – bisweilen sind die Server hoffnungslos überlastet. Auch wer schon zweimal geimpft ist, muss erst mal in eine Apotheke.









Stuttgart - Wer jeden Tag zum Briefkasten eilt in der Hoffnung, dort einen Brief des Sozialministeriums mit den QR-Codes für den digitalen Impfpass zu finden, kann sich das vorerst sparen. Denn bisher sind noch keine Zertifikate verschickt worden. Momentan verhandele das Land mit privaten Post- und Versanddienstleistern über die Bedingungen der Aktion, heißt es aus dem baden-württembergischen Sozialministerium. Schließlich müsste all jenen Bürgerinnen und Bürgern, die in einem der landesweiten Landes- und Kreisimpfzentren bereits zweimal geimpft worden sind – das sind rund zwei Millionen Menschen –, eine entsprechende Bescheinigung samt QR-Code ausgestellt und zugesandt werden.