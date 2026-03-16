Während andere Hollywoodstars auf den Goldjungen hofften, hat Sean Penn auf die große Gala lieber verzichtet. Statt den Oscar entgegenzunehmen, besuchte der Schauspieler den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Für seine Rolle in "One Battle After Another" hat Sean Penn (65) bei der Verleihung der 98. Academy Awards den Oscar als bester Nebendarsteller erhalten. Er selbst war jedoch nicht vor Ort und reiste lieber in die Ukraine. Wolodymyr Selenskyj (48), der ukrainische Präsident, hat einen vorangegangen Bericht der "New York Times" nun selbst via Social Media bestätigt.