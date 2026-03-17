Anstelle von Barbra Streisand: Jane Fonda hätte gerne Robert Redfords Oscar-Abschied übernommen

Barbra Streisand hielt bei der Oscarverleihung eine liebevolle Abschiedsrede auf den verstorbenen Robert Redford. Doch mit einer einfachen Rechnung erklärte Jane Fonda kurz danach, warum sie besser für diesen Job geeignet gewesen wäre.
Es ist einer der emotionalsten Momente der vergangenen Oscarverleihung gewesen: Barbra Streisand (83) gedachte ihres "So wie wir waren"-Co-Stars Robert Redford, der am 16. September 2025 im Alter von 89 Jahren verstorben war. Einer anderen Grande Dame der Traumfabrik stieß diese Wahl aber offenbar etwas sauer auf: Jane Fonda (88) monierte laut "Entertainment Tonight" noch am Sonntagabend bei der Oscar-Aftershowparty von "Vanity Fair", dass sie selbst besser für die Abschiedsrede geeignet gewesen wäre.