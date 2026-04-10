Ansprache an die Nation: König Charles feiert 100. Geburtstag der Queen mit historischer Rede

Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. König Charles will dann angeblich mit einer großen Rede an seine Mutter erinnern und ihre Verdienste würdigen.

König Charles (77) will Medienberichten zufolge den 100. Geburtstag der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) mit einer Ansprache an die Nation feiern. Laut "The Mirror" plant der Monarch angeblich, am 21. April eine emotionale Rede zu veröffentlichen, in der er das Leben, das Vermächtnis und das Pflichtbewusstsein seiner Mutter würdigt.

Charles soll persönliche Gedanken darüber niedergeschrieben haben, was er als die größten Errungenschaften seiner Mutter ansieht. Auch eine bewegende Videomontage "mit ergreifenden Momenten" aus ihrem Leben soll es dem Bericht zufolge zu sehen geben. Darunter sind vermutlich auch Aufnahmen aus dem Juni 2022. Damals feierte das Land das Platin-Thronjubiläum der Königin. Sie verstarb wenig später, am 8. September 2022, im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral.

Auch ein Empfang ist geplant

Anlässlich der Feierlichkeiten zu ihrem 100. Geburtstag am 21. April soll es laut "The Mirror" im Buckingham-Palast außerdem einen besonderen Empfang für Dutzende Gäste geben, den König Charles und Königin Camilla (78) persönlich ausrichten werden. Charles soll viel Zeit darauf verwendet haben, die Gästeliste zusammenzustellen, wobei er Vertretern von Vereinen und Wohltätigkeitsorganisationen, zu denen seine Mutter enge Beziehungen unterhielt, Vorrang einräumte. Elizabeth II. hatte im Laufe ihres Lebens hunderte von Schirmherrschaften inne.

Neben König Charles und Königin Camilla könnten bei dem Empfang im Buckingham-Palast auch weitere hochrangige Mitglieder der königlichen Familie anwesend sein. Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) sowie Prinzessin Anne (75) und Prinz Edward (62) mit Ehefrau Herzogin Sophie (61) werden erwartet, berichtet die britische Boulevardzeitung.

Eine Quelle aus dem Königshaus sagte dem Blatt zudem: "Der 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. wird für Seine Majestät nicht nur ein bewegender Moment der Besinnung sein, sondern auch Anlass, ein außergewöhnliches, erfülltes Leben zu feiern, das ganz im Zeichen der Pflicht und des Vaterlandes stand." Die Gedenkfeiern zu Ehren der Queen sollen außerdem "die große Achtung und Bewunderung feiern, die ihr weltweit zuteilwurde".