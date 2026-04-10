Ansprache an die Nation: König Charles feiert 100. Geburtstag der Queen mit historischer Rede

Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. König Charles will dann angeblich mit einer großen Rede an seine Mutter erinnern und ihre Verdienste würdigen.
König Charles (77) will Medienberichten zufolge den 100. Geburtstag der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) mit einer Ansprache an die Nation feiern. Laut "The Mirror" plant der Monarch angeblich, am 21. April eine emotionale Rede zu veröffentlichen, in der er das Leben, das Vermächtnis und das Pflichtbewusstsein seiner Mutter würdigt.