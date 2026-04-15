Die australische Polizei ermittelt gegen Popstar Katy Perry. Auslöser sind Anschuldigungen der Schauspielerin Ruby Rose, die der Sängerin vorwirft, ihr 2010 in einem Nachtclub in Melbourne gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein.
Die australische Polizei hat Ermittlungen gegen Popstar Katy Perry (41) aufgenommen. Das bestätigte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch. Hintergrund sind Anschuldigungen der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40), wonach die Sängerin sie 2010 in einem Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt haben soll.