Die australische Polizei ermittelt gegen Popstar Katy Perry. Auslöser sind Anschuldigungen der Schauspielerin Ruby Rose, die der Sängerin vorwirft, ihr 2010 in einem Nachtclub in Melbourne gegenüber sexuell übergriffig geworden zu sein.

Die australische Polizei hat Ermittlungen gegen Popstar Katy Perry (41) aufgenommen. Das bestätigte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch. Hintergrund sind Anschuldigungen der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40), wonach die Sängerin sie 2010 in einem Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt haben soll.

Ein Sprecher der Polizei erklärte, wie unter anderem "The Sun" zitiert: "Ermittler des Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT) untersuchen einen sexuellen Übergriff, der sich 2010 in Melbourne ereignet hat." Der Vorfall soll demnach "in einem Lokal mit Schanklizenz in der Innenstadt von Melbourne" geschehen sein. "Da die Ermittlungen noch andauern, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen, weitere Kommentare abzugeben", so das Statement weiter. Perrys Name wurde nicht konkret genannt.

Rose erhebt schwere Vorwürfe

Die Anschuldigungen hatte Ruby Rose zunächst in einer Reihe von Beiträgen auf der Plattform Threads öffentlich gemacht, die inzwischen wieder gelöscht wurden. Darin schilderte sie detailliert, was ihr damals widerfahren sein soll: "Katy Perry hat mich im Spice Market Nightclub in Melbourne sexuell belästigt." Demnach soll sie ihre Vagina in Roses Gesicht gerieben haben. Es habe fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis der "Orange is the New Black"-Star bereit gewesen sei, diese Geschichte zu teilen. Zunächst habe sie den Vorfall als harmlosen Partyabend abgetan, später habe sie geschwiegen, weil Perry ihr in Aussicht gestellt habe, ihr beim Erhalt eines US-Visums behilflich zu sein.

Inzwischen hat Rose erklärt, die Ermittlungsbehörden hätten sie nach ihrer Anzeige gebeten, sich nicht mehr öffentlich zu dem Fall zu äußern.

Perrys Lager spricht von "gefährlichen Lügen"

Katy Perrys Management wies die Vorwürfe in einer Erklärung gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" entschieden zurück. "Die Behauptungen, die Ruby Rose in den sozialen Medien über Katy Perry verbreitet, sind nicht nur rundum falsch, sondern auch gefährliche, leichtfertige Lügen", heißt es darin. Zudem wurde betont, Rose habe bereits mehrfach ernste Anschuldigungen gegen verschiedene Personen erhoben, die stets zurückgewiesen wurden.

Die "I Kissed a Girl"-Interpretin selbst reagierte mit einem kurzen Statement auf Instagram. "Ich liebe euch", schrieb sie am Dienstag in ihrer Story und ergänzte ihren Song "By the Grace of God", der von persönlichen Krisen handelt und dem Willen, sich wieder aufzurappeln.