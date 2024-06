Anschlusszwang bei Fernwärme: Darf Remshalden eine Wärmepumpe verbieten?

1 Christoph Böhm möchte für sein Haus in Remshalden die effizienteste Heizung haben. Das ist gar nicht so einfach. Foto: Gottfried Stoppel

Christoph Böhm will sein Haus in Remshalden auf Wärmepumpe umstellen. Die Gemeinde pocht jedoch auf den Anschlusszwang für Fernwärme. Spannend ist in dem Zusammenhang ein Rechtsgutachten.











Christoph Böhm ist fest entschlossen. „Ich mache das jetzt weiter bis zum Schluss“, sagt der 28-jährige Controller. Er meint damit eine Auseinandersetzung, in der er seit geraumer Zeit mit der Gemeinde Remshalden steckt. Böhm, der in Stuttgart lebt, besitzt ein Haus in der 15 000-Einwohner-Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, darin wohnen zwei Mietparteien. Er will eine Wärmepumpe installieren lassen – doch die Gemeinde stelle sich quer, sagt er.