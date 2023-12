Anschlussstelle Waiblingen Mitte: Ente in Flammen – B 14 Anschluss gesperrt

8 Der Motorraum der Ente geriet in Flammen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In Waiblingen gerät in der Nähe der B 14 der Motorraum einer Ente in Flammen. Der Brand ruft die Feuerwehr auf den Plan. Zeitweise muss die Straße gesperrt werden.











Der Motorraum eines Oldtimers ist am Montagabend bei der B 14 in Waiblingen in Brand geraten und hat für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. „Das Fahrzeug stand in Vollbrand“, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die Anschlussstelle Waiblingen Mitte in Fahrtrichtung Stuttgart musste für kurze Zeit gesperrt werden. Ersten Informationen sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Weitere Details zu dem Feuer seien außerdem noch unklar.