Anschlagspläne: Abgesagte Swift-Shows in Wien: Gefahr auch bei Adele in München?

Abgesagte Swift-Shows in Wien: Gefahr auch bei Adele in München?

1 Die britische Sängerin Adele: In München gibt die Popsängerin derzeit eine Konzertreihe. Hat sich die Gefahrenlage dort verändert? (Archivfoto) Foto: dpa/Matt Crossick

In Wien wollte ein Islamist bei einem Konzert von Mega-Star Taylor Swift ein Blutbad anrichten. In München gibt derzeit Popsängerin Adele eine Konzertreihe. Hat sich die Gefahrenlage dort verändert?











Nach dem verhinderten Terroranschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien sieht die Polizei in München keine erhöhte Gefahr für die anstehenden Großkonzerte von Adele. „Das fließt natürlich in unsere Lagebewertung mit ein. Wir prüfen das fortlaufend, und wenn sich etwas Konkretes ergibt, werden wir natürlich darauf reagieren“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Doch eine konkrete Gefahr liege aktuell nicht vor.