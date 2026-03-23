Anschlag in Straßburg: Berufungsprozess um Helfer beginnt

Bei dem Anschlag während des Straßburger Weihnachtsmarkts 2018 tötete ein Islamist fünf Menschen. Ein Mann, der dem Täter Waffen beschafft hat, steht nun erneut vor Gericht.
Mehr als sieben Jahre nach dem tödlichen Terroranschlag während des Straßburger Weihnachtsmarkts rollt ein Berufungsgericht das Verfahren um einen Helfer des Täters neu auf. Der 44-Jährige hatte dem Angreifer Waffen beschafft. In erster Instanz war er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen ging der Angeklagte von der Elfenbeinküste in Berufung.