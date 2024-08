Anschlag in Schweden geplant: Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Islamisten an

Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliche Islamisten an

Anschlag in Schweden geplant

1 Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied und einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Britta Pedersen/red

Zwei mutmaßliche Islamisten sollen einen Anschlag in Schweden geplant haben. Dafür könnten sie sich bald vor dem Oberlandesgericht Jena verantworten müssen.











Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen ein mutmaßliches Mitglied und einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhoben, die einen Schusswaffenanschlag nahe dem schwedischen Parlament geplant haben sollen. Das teilte die Karlsruher Behörde mit. Die beiden Afghanen waren im März bei Gera in Thüringen wegen Terrorverdachts festgenommen worden und sitzen seitdem in Untersuchungshaft.