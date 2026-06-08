Anschlag in Reutlingen?: Stromausfall sorgt für „prekäre Situation“ – Reparatur könnte Tage dauern

Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen deuten Indizien auf einen Anschlag hin. Noch gibt es dafür keine Bestätigung. Doch die Behörden nehmen den Fall ernst.
Es ist Viertel vor zwei, als Jens Balcerek aus seinem Bett aufschreckt. Er will Licht machen, doch es gibt keinen Strom. Er geht zum Fenster, da weiß er schon, dass er in dieser Nacht nicht mehr schlafen wird. Von seiner Wohnung in Wannweil, einem Nachbarort von Reutlingen, sieht der Chef der Reutlinger Stadtwerke, wie Blitze den Nachthimmel erhellen.