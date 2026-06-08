Anschlag in Reutlingen?: Stromausfall sorgt für „prekäre Situation“ – Reparatur könnte Tage dauern

Nach dem großflächigen Stromausfall in Reutlingen deuten Indizien auf einen Anschlag hin. Noch gibt es dafür keine Bestätigung. Doch die Behörden nehmen den Fall ernst.

Es ist Viertel vor zwei, als Jens Balcerek aus seinem Bett aufschreckt. Er will Licht machen, doch es gibt keinen Strom. Er geht zum Fenster, da weiß er schon, dass er in dieser Nacht nicht mehr schlafen wird. Von seiner Wohnung in Wannweil, einem Nachbarort von Reutlingen, sieht der Chef der Reutlinger Stadtwerke, wie Blitze den Nachthimmel erhellen.

Dann beruhigt sich die Szene und es ist nur noch ein Feuer zu sehen. Was da brennt, weiß Balcerek genau. Es ist das Umspannwerk im Reutlinger Westen, das Tausende Wohnungen und Hunderte Betriebe mit Strom versorgt.

Die Störung habe gegen 1.37 Uhr begonnen, bestätigt am nächsten Tag der Partner Netze BW. Zunächst habe ein Transformator Alarm ausgelöst, kurze Zeit später – gegen 1.45 Uhr – sei das gesamte Umspannwerk ausgefallen.

Gleichzeitig gingen bei der Feuerwehr die ersten Notrufe ein. 98 Kräfte werden sofort alarmiert, in der Spitze seien 195 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, bilanziert der Kommandant Matthias Hertle um 11 Uhr bei einer eilends einberufenen Pressekonferenz. Zu diesem Zeitpunkt ist der Brand seit einigen Stunden gelöscht. Doch immer noch sind 7600 Haushalte ohne Strom.

Experte: Wir brauchen mindestens zwei Tage

Das Medieninteresse ist groß. Schließlich erinnert der Fall an den großen Stromausfall Anfang Januar in Berlin. Auch dort hatte ein Umspannwerk gebrannt. Mehrere Tage blieben Zehntausende Haushalte ohne Strom. Wie lange es in Reutlingen dauern wird, bis alle wieder am Netz sind, ist noch offen. Immerhin gelang es, am frühen Morgen die Reutlinger Innenstadt wieder zu versorgen. Weitere Stadtteile folgten.

Der Brand erleuchtete den Nachthimmel. Foto: Jens Balcerek/Stadtwerke Reutlin

Noch sei unklar, wie stark die Anlage beschädigt worden sei. Ein neuer Trafo wiege 80 bis 100 Tonnen. Dafür werde ein Schwertransport benötigt. „Wir setzen deshalb vor allem auf eine Ersatzversorgung“, sagte Balcerek. Allerdings sei es eine Herausforderung, ein komplettes Umspannwerk zu ersetzen. „Die Physik setzt da Grenzen.“ Man rechne mit mindestens 48 Stunden, sagte der Anlagenleiter Richard Huber von Netze BW.

Stromausfall in Reutlingen: Wer beschädigte den Zaun?

Offen ist bisher die Brandursache. Die Brandgutachter seien am Ort. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen, Tina Rempfer. Die Nachrichtenagentur dpa hatte am Morgen unter Berufung auf Netze BW von Indizien berichtet, die auf eine Brandlegung hindeuten. Demnach sei das Feuer offenbar an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen. Zudem sei der Zaun um das Umspannwerk an einer Stelle beschädigt gewesen.

Offiziell bestätigen wollte dies bei der Pressekonferenz allerdings weder die Polizei noch Netze BW. Bei den Löscharbeiten sei der Zaun jedenfalls nicht beschädigt worden, sagte der Einsatzleiter Hertle. „Wir haben andere Möglichkeiten, solche Infrastruktureinrichtungen zu öffnen.“ Ein Loch im Zaun bringe im Anbetracht des großen Geräts der Feuerwehr ohnehin nichts. Bei den Löscharbeiten sei es wichtig gewesen, dass seine Leute zu den möglicherweise noch unter Hochspannung stehenden Anlagen Abstand halten.

Die Polizei ist mit großem Aufgebot am Tatort. Foto: Marijan Murat/dpa

In Berlin wurde der Anschlag der linksextremistischen Szene zugeordnet. Die Polizei ermittelt dort gegen vier Verdächtige, die der so genannten Vulkangruppe zugeordnet werden. Auch bei einem weiteren, allerdings fehlgeschlagenen Anschlag wenige Tage später in Erkrath (Nordrhein-Westfalen) führte die Spur in die linksextreme Szene. Die Reutlinger Polizei wollte sich zu solchen Spekulationen nicht äußern. „Dafür ist es viel zu früh“, sagte Rempfer. Wie ernst die Sicherheitsbehörden den Fall nehmen, zeigt sich allerdings daran, dass bereits das Landeskriminalamt eingeschaltet wurde. „Wir rechnen mit einer vollständigen Übernahme des Falles durch das LKA“, sagte Rempfer. Am Morgen habe sich bereits der Innenminister Manuel Hagel (CDU) bei ihm erkundigt, sagte der Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD).

Klinik meldet Notaufnahme ab

Keck sprach von einer „prekären Situation“ in seiner Stadt. Noch in der Nacht habe man einen Krisenstab eingesetzt. Unter anderem musste auch das Kreisklinikum wieder mit Strom versorgt werden. Die Notstromaggregate seien wie vorgesehen angesprungen, sagte der Klinik-Chef Dominik Nusser.

Dennoch habe man Operationen verschoben. Zehn geplante Eingriffe seien davon betroffen gewesen. Außerdem habe man Kapazitäten freigehalten, vor allem für Personen, die zu Hause beatmet würden und deren Maschinen ausgefallen seien, aber auch für Knochenbrüche. „Wenn die Menschen das Licht nicht anmachen können, kommt es vermehrt zu Stürzen“, sagte Nusser. Vorsorglich meldete sich das Krankenhaus vorübergehend auch von der Notfallversorgung ab.

Bosch schickt Mitarbeiter ins Homeoffice

Derweil mussten auch zahlreiche Firmen im Industriegebiet West ihre Arbeit einstellen. „Unser Halbleiterwerk Reutlingen befindet sich im kontrollierten Wiederanlauf, wir prüfen aktuell mögliche Auswirkungen auf unsere Lieferungen“, sagte eine Sprecherin der Firma Bosch. Das Steuergerätewerk in Kusterdingen blieb hingegen zunächst ohne Strom. „Mitarbeitenden, die mobil arbeiten können, haben wir die Empfehlung ausgesprochen, heute aus dem Homeoffice zu arbeiten“, sagte die Sprecherin.

Man konzentriere sich zunächst darauf, die Privathaushalte wieder zu versorgen, sagte Balcerek. Die Stadt organisiere derweil Anlaufstellen in den Stadtteilen, wo die betroffenen Bürger unter anderem ihre Mobiltelefone aufladen könnten, sagte Bürgermeister Roland Wintzen, der den Krisenstab leitet. Manche Probleme müssen die Bürger aber wohl selbst lösen – vor allem die Frage, was sie mit Lebensmitteln aus aufgetauten Tiefkühltruhen machen.