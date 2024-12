Anschlag in Moskau: Das Schlimmste steht womöglich noch bevor

1 Der Sprengsatz, der den General und seinen Adjutanten tötete, soll in einem E-Roller versteckt gewesen sein. Foto: dpa/Uncredited

Der ukrainische Geheimdienst tötet einen russischen General per Bombenanschlag in Moskau. Bevor der Ukraine-Krieg endet, wird er wohl noch unbarmherziger werden, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Noch sind nicht alle Fakten bekannt. Gesichert scheint derzeit lediglich Folgendes: In Moskau explodierte am Dienstagmorgen eine Bombe und tötete den russischen General Igor Kirillow und seinen Adjutanten. Der Sprengsatz war in einem E-Roller versteckt und detonierte, als der Militär sein Wohnhaus verließ. Der ukrainische Geheimdienst hat die Verantwortung für die Tat übernommen. „Kirillow war ein Kriegsverbrecher und ein absolut legitimes Ziel, weil er den Einsatz chemischer Waffen gegen ukrainische Soldaten befohlen hat“, so zitieren ukrainische Medien eine Geheimdienstquelle.